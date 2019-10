WRC AJAJOON: kuidas karjääri lõpule lähedal olnud Tänak lõpuks maailmameistriks tõusis Ohtuleht.ee , täna, 14:23 Jaga: M

Ott Tänak ja Kuldar Sikk tõusid 2012. aastal Itaalias esimest korda MM-sarjas poodiumile. Järgmisel hooajal pidi Tänak aga koduseid rallisid sõitma, sest M-Spordis talle enam ruumi ei jagunud. Foto: AFP/Scanpix

Ott Tänaku karjäär ralli MM-sarjas algas kümme aastat tagasi ning seda saatsid esialgu tõusud ja mõõnad. Esimest korda tõusis ta poodiumile juba 2012. aastal Itaalias, kuid järgmiseks hooajaks heideti saarlane M-Spordi meeskonna poolt üle parda. Tänak sõitis N-rühma Subaruga mööda koduseid rallisid ning karjääri jätkumine oli suure küsimärgi all. Kuniks tekkis uus võimalus... Edasine on juba ajalugu. Nüüd on Ott Tänak maailmameister!