Ordeni pälvinud Shaunae Miller-Uibo: armastame kõike, mida Bahama inimesed on Maiceli heaks teinud 

Ta oli üks 21 Bahama kodanikust, kellele säärane au osaks langes.

"See on tohutu au! Tahan lihtsalt tänada kõiki, kes on sellega soetud, tema kõrgeausus sealhulgas," vahendab Miller-Uibo sõnu kohalik väljaanne The Tribune.

Bahamalanna võitis 3. oktoobril Doha MMil 400 meetri jooksus rahvusrekordiga 48,37 hõbemedali. Mõnikümmend minutit hiljem võitis kümnevõistluses sama autasu tema eestlasest abikaasa Maicel Uibo.

"See on õnnistus, et saime edu jagada!" sõnas sprinter. "Nägin teda sel aastal väga tugevalt töötamas, et operatsiooni järel areenile naasta. Oli imeline temaga [Dohas] seda hetke jagada ja kaks hõbemedalit koju tuua."