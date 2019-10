ÕL KATALOONIAS | Sebastien Ogier: mõnikord mõtlen, kas Tänakul on tunded või on ta masin 

Citroeni esinumber on tänavu eeskätt maadelnud oma auto tehniliste muredega. Näiteks peeti Prantsusmaa autotootja neljarattalist põrgulist aastaid MM-karusselli parimaks asfaldimasinaks, kuid tänavu on nende hoog musta värvi teekattel olnud kehv. Eriti trööstitu oli olukord augustis Saksamaal, kus Ogier kemples alajuhitavusega ning oli auto võimetuse peale püha viha täis.

Kataloonia eel nägi Citroen probleemide lahendamiseks palehigis vaeva. Tiimi tehniline direktor Olivier Maroselli sõnas kümmekond päeva enne rallit, et alajuhitavus on lahendatud. Tõsi, Citroeni kiirus asfaldil on endiselt küsimärk, sest võistlusolukorras pole me neid ju näinud.

Enesekindlust näib võistkonnal siiski jaguvat ja Ogier märkis Kataloonias, et areng on olnud tuntav. „Sain lõpuks auto tasakaalu kätte ning see peaks meid kiiremaks tegema,“ lausus ta.

Kataloonias sõidetakse homme peamiselt kruusal ning Gallia kukk peab seda ralli tähtsaimaks võistluspäevaks. „Reedel tekivad suurimad vahed. Meie jaoks on kohustus olla Ott Tänakust eespool ja hankida võimalikult palju punkte. Vajame võitu. Ma ei tea, kas see on võimalik, aga peame leidma viisi, et oleks.“

Ogier' tunneb, et tal pole Kataloonias suurt midagi kaotada, kuna olukord pole tema kätes. Sestap laotaksegi kõik kaardid lauale ning midagi tagasi ei hoita. Lootust lisab ka tõik, et ettearvamatus on rallispordi DNAsse kodeeritud. Mäletab ju vast iga rallisõber Tänaku saatust tänavu Sardiinias, kui roolivõimu kadumine läks maksma võidu...

Enne ralli algust on Tänakult söögi alla ja söögi peale küsitud, kas ta tunneb tavapärasest suuremat pinget. Eestlane pole pead liiva alla peitnud ja on fakti tunnistanud. „Mõnikord mõtlen, kas Otil on tunded või on ta masin. Tuleb välja, et ta on ikkagi inimene,“ lausus Ogier lõbusalt ja lisas, et tema arvates on pinge suurem, kui konkurendid sind jahivad.

Kataloonia ralli esimene kiiruskatse algab homme kell 10.23. MM-sarja üldarvestuses edestab Tänak lähimat jälitajat Ogier'd 28 ja Thierry Neuville'i 41 punktiga.