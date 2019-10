Vormel 1 Kahekordne vormel 1 maailmameister saadab Hamiltoni veganluse jutuga puu taha Toimetas Jarmo Jagomägi , täna, 18:01 Jaga: M

Fernando Alonso (vasakul) ja Lewis Hamilton. Foto: Jan Huebner/Krieger

„Hakake veganiks, sest see on ainus viis meie planeedi päästmiseks,“ teatas vormel 1 sarja staar Lewis Hamilton sotsiaalmeedias. Vana kooli mehel, kahekordsel F1 tšempionil Fernando Alonsol ajas see jutt harja punaseks.