Neuville tiitlivõitlusest väljas? Hyundai boss: meie ainus eesmärk on võistkondlik esikoht  

Kataloonia ralli eel kaotab Neuville MM-sarja liidrile Ott Tänakule 41 punktiga, kahe ralliga on maksimaalset võimalik koguda 60 silma. Seega on belglasel küll teoreetiline lootust säilinud, ent praktikas on eestlase püüdmine väga raske.

"Meil on Katalooniaks vaid üks eesmärk: kasvatada võistkondlikus arvestuses oma edu," vahendas wrc.com Hyundai tiimipealikut Andrea Adamot. "Senise hooaja põhjal teame väga hästi, et ülesanne pole lihtne, kuid anname endast parima. Vaid kaks etappi on jäänud, meil pole eksimisruumi."

Adamo on juba hooaja algusest märku andud, et tiimi triumf on peamine siht. Seetõttu ongi tänavu Hyundaist läbi käinud viis erinevat pilooti. Katalooniaks on taas välja aetud vanameister Sebastien Loeb, lisaks avaneb koduradadel võimalus Dani Sordol. Neuville saab ainsana kirja täishooaja.

"Olen meie rivistuse osas enesekindel," sõnas Adamo. "Dani ja Sebastien on Kataloonia teedel kindlasti tugevad, Thierry´d motiveerib tõsiasi, et tal on endiselt teoreetiline võimalus individuaalne tiitel võita. Tahame ralli lõpuks olla olukorras, kus saame ise oma saatuse üle otsustada."

Aga Toyota loodab Adamo plaanid sassi lüüa ning tänavusest hooajast jackpot´i võtta. Lisaks Tänaku potentsiaalsele tiitlivõidule unistab tiimipealik Tommi Mäkinen ka võistkondlikust karikakst.

"Viimased rallid on meie jaoks hästi läinud, loodame samas rütmis jätkata. Peame Kataloonias ja Austraalias kiired olema, et võita nii individuaalne kui ka võistkondlik tiitel," arutles soomlane.