SEKSISM!? Naiste seas maailmameistriks tulev sportlane teenib samal alal rohkem rohkem kui mees 

„Olen väga õnnelik, et saan olla osa nii oluliselt muudatusest. Selline sündmus on spordis väga haruldane. Murrame stereotüüpe ja piire!“ ütles egiptlannast maailma esinumber Raneem El Weleily CNNile.

Sel nädalal algaval MMil on naistele ette nähtud 430 000 USA dollari suurune auhinnafond, millest võitjale kuulub 48 640. Meeste vastavad näitajad on 335 000 ja 45 600.

Soodevahelisest palgalõhest on juttu olnud pikka aega. Eriti suurt tähelepanu pälvis see suvel, mil jalgpalli MMi võitnud USA naiste koondislased olid pettunud, et neile makstakse oluliselt vähem auhinnaraha kui meestele.