ÕL KATALOONIAS | Ott Tänak: Toyota töökindlus on meid tagasi hoidnud 

Saaremaalt pärit roolikeeraja edestab MM-sarja üldarvestuses lähimat jälitajat Sebastien Ogier'd 28 punktiga ehk võib tšempioniks tulla juba sel pühapäeval. Matemaatiline võimalus on ka Tänakule 41 silma kaotaval Thierry Neuville'il, kuid see on tõele au andes puhtalt teoreetiline.

Eestlane on selgelt olnud tänavuse hooaja parim sõitja, sest 12 peetud rallist on ta võitnud täpselt pooled. Poodiumi kõrgeimale astmele oleks ta pidanud tõusma rohkemgi, kuid tehnilised probleemid on Tänakule ja Toyotale kalliks maksma läinud.

Tasub märkida, et võimas hooaeg on meie mehe tõstnud kuulsusrikka seltskonda. Kuus või rohkem etappi on ühel hooajal võitnud Ogier, Sebastien Loeb, Didier Auriol ja Marcus Grönholm, kes on kõik kroonitud ka maailmameistriks.

Tänak tõdes Kataloonias, et käesolev aasta on eelmisest olnud selgelt parem. "Oleme teist aastat uues tiimis ja meil on nüüd rohkem kogemust. Areneme pidevalt, kuid auto töökindlus on meid tagasi hoidnud. See on olnud kõige suurem raskus," arutles koos kaardilugeja Martin Järveojaga tegutsev sõitja.