VIDEO | Suurmeister Ogier on tiitlivõitlusest väljas: ma ei tea, kuidas motivatsiooni leida... 

Kuuekordne ilmatšempion (2013-2018) võitis esimese katse ja oli rahulolev: "Polegi ammu Tänakust ees olnud, nii et võtan selle rõõmuga vastu. Tunne on päris hea," ütles Ogier WRC All Live´i otse-eetris.

"Oleme üsna kindlad, et mure on hüdraulikaga, aga ei tea, millest see tuleneb. Ogier ja [Julien] Ingrassia teevad kõik, et asi korda saada," sõnas Citroeni pealik Pierre Budar. "Järgmine kiiruskatse on nende jaoks väga raske... Muidugi on nüüd raske võidust unistada."