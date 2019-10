VIDEO | Viimase kuue aasta autoralli valitseja Ogier on praktiliselt tiitlivõitlusest väljas! 

Kuuekordne ilmatšempion (2013-2018) võitis esimese katse ja oli rahulolev: "Polegi ammu Tänakust ees olnud, nii et võtan selle rõõmuga vastu. Tunne on päris hea," ütles Ogier WRC All Live´i otse-eetris.

"Oleme üsna kindlad, et mure on hüdraulikaga, aga ei tea, millest see tuleneb. Ogier ja Ingrassia teevad kõik, et asi korda saada," sõnas Citroeni pealik Pierre Budar. "Järgmine kiiruskatse saab nende jaoks väga raske olema... Muidugi on nüüd raske võidust unistada."