Tänak kommenteeris Ogier´ suuri probleeme: kõigiga võib midagi juhtuda, oleme sõitnud alles kolm kiiruskatset 

Ott Tänak. Foto: McKlein/Toyota Gazoo Racing WRC

Kataloonia ralli kolme kiiruskatse järel hoiab Ott Tänak kolmandat kohta. Üldarvestuses eestlase lähim jälitaja Sebastien Ogier on praktiliselt mängust väljas, kuid Thierry Neuville´il on säilinud teoreetiline võimalus, et meie mehe tiitlivõitu väärata.