ÕL KATALOONIAS | Thierry Neuville: tiitlivõimalused on kasinad, aga me ei tohi usku kaotada 

Neuville kaotab kodurallil liidrikohta hoidvale Dani Sordole kõigest sekundiga, kuid Kataloonias on veel sõita nii palju, et põhjapanevaid järeldusi oleks pärast kolme katset rumal teha.

Ka Neuville ei rutta sündmustest ette. MM-sarja kokkuvõttes 41 punktiga Tänakule kaotav belglane pole tiitlilootust veel põõsasse visanud, kuid tunnistab, et võimalused on endiselt kasinad.

"Peame sama hooga pühapäevani jätkama, aga see saab raske olema. Tänaste katsete teistel läbimistel on olud kindlasti karmimad. Me ei tohi tiitli osas usku kaotada," selgitas ta.