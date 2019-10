Ogier´ abikaasa vihane ja ropp postitus Citroeni suunas lahvatas sotsiaalmeedias pahameeletormi 

"Citroeni rallitiimi kohta pole just palju öelda! Uskumatu, et tee maailmameistri sellisesse autosse istuma panete. #shitroen," kirjutas 37aastane uudisteankur Twitteris, lisades postituse juurde kolm väljaheite emojit.

"Uff. TV-ankruna peaks oma sõnu paremini valima. Kõik tunnevad su abikaasat, nii et autotootja solvamine pole sugugi hea. Sul on teatud vastutus. Kui suur on sinu roll selles, et su mees saaks võitvasse autosse," sõnas järgmine.