GALERII | Soome visionäär peab Eesti korvpallikoondise uuele tasemele viima 

Soome korvpallil on käsil head ajad ning „süüdlaseks“ võib julgelt pidada Henrik Dettmanni, kelle teine ametiaeg koondise peatreenerina algas 2004. aastal ja kestab siiani. Tema abilisena on viimasel kümnel aastal põhjanaabrite korvpallipõldu harinud Jukka Toijala (47), kes nüüd hakkab vastutama Eesti koondise tuleviku eest.

Toijala pole varem ühegi rahvusesinduse peatreenerina töötanud, kuid Dettmanni abilisena saadud kogemus on tema sõnul piisav, et Eesti korvpall uuele tasemele viia. „Kõik, kes on Dettmanni tööd jälginud, teavad, et ta on peatreener, kes jaotab vastutust. Ma olen temaga töötanud kümme aastat ja tegelikult võin öelda, et olin osa Soome koondise peatreenerite meeskonnast. Seega olen uueks ametiks valmis!“ kinnitas Toijala reedesel pressikonverentsil.

Milline oli aga Dettmanni reaktsioon, kui kuulis, et ustav kaaslane lõunasse kolib? „Ta on ühtaegu rõõmus ja kurb. Tal on loomulikult hea meel, et kaasmaalane sai piiri taga hea töökoha. Samas kaotas ta tiimikaaslase, keda usaldas. Tegelikult soovitaski Dettmann mul Eesti koondise peatreeneriks kandideerida. Paar nädalat hiljem helistas ta mulle ja lisas, et äkki ma ikka ei peaks kandideerima. Vastakad reaktsioonid.“