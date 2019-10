Štelmahers kiidab Kangurit: tavaliselt on see mängujuhi töö, kuid ka suur mees võib olla terve meeskonna süda 

Kolme võidu ja ühe kaotusega on tabelis neljandal kohal teinegi üllataja ehk Krasnojarski Jenissei. Nemad said jagu näiteks Moskva CSKAst.

Omapärase hooaja alguse taustal avaldati Ühisliiga portaalis intervjuu suvel Kalev/Cramo peatreeneriks tõusnud lätlase Roberts Štelmahersiga. Laias laastus sooviti teada, mis on Tallinna tiimi edu võti? „Meeskonnatöö, ma arvan,“ vastas Štelmahers. „Iga mängija jätab endast kõik väljakule, lisaks aitavad nad üksteist. Sellised asjad loevad igas liigas.“

Štelmahers lisas, et imelise hooaja alguse järel pole ta erilisi õnnesoove veel saanud. Küll aga jõuavad kiidusõnad tasapisi ka temani. „Kõik ütlevad, et oleme loomastunud ja mängime kogu südamega. See on meie jaoks tähtis.“