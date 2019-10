Tänak kuulujuttudest: homme võin olla M-Spordis, pühapäeval Citroenis 

Samal ajal, kui Tänak mööda Kataloonia teid kihutas, kirjutas ajakirjanik David Evans artikli, kus väitis, et Tänak on sõlminud lepingu Hyundaiga ning eestlane lahkub hooaja lõpus Toyotast.

„See on kuulujutt. Arvatavasti hakkab homme liikuma kuulujutt, et lähen M-Sporti. Pühapäeval lähen juba võib-olla Citroeni. Tänapäeval on raske näha teemasid, mis ei jõuaks meediasse. Kui keegi ütleb midagi kuskil foorumis, siis kohe avaldatakse see ka meedias. Mul pole praegu mitte midagi kinnitada ega ümber lükata. Kõik võtab veidi aega. loodetavasti saame enne Austraalia rallit midagi kinnitada,“ teatas Tänak täna õhtul.

Reedene päev Kataloonia rallil pakkus saarlasele vastakaid emotsioone. Kokkuvõttes õnnestus tal vigu vältida, kuid viies koht pole päris tema standarsitele vastav. Hoogu pidurdas tõik, et Tänak läbis kruusateid esimesena ning puhastas teiste jaoks rada. „Frustreeriv on esimesena rajal olla. Ma ei võta küll hulle riske, kuid sõidan üsna piiri peal. Ausalt öeldes poleks ma palju kiiremini sõita suutnud,“ ütles Tänak.