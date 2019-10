ÕL KATALOONIAS | Autospordi ajakirjanik: olen oma infos kindel, muidu ma seda ei avaldaks 

Kataloonia ralli kuuenda kiiruskatse ajal vallandas maineka väljaande Autospordi veergudel uudispomm – MM-sarja üldliider Ott Tänak on sõlminud lepingu Hyundaiga.

Ajakiri väidab oma allikatele tuginedes, et eestlane ja Lõuna-Korea autotootja jõudsid kokkuleppele oktoobris. Artiklis said sõna nii Tänak, Toyota pealik Tommi Mäkinen kui ka Hyundai boss Andrea Adamo. Kolme peale öeldi kui ühest suust, et mingist kontrahtist rääkida ei saa.

„See on kuulujutt. Arvatavasti hakkab homme liikuma kuulujutt, et lähen M-Sporti. Pühapäeval lähen juba võib-olla Citroeni. Tänapäeval on raske näha teemasid, mis ei jõuaks meediasse. Kui keegi ütleb midagi kuskil foorumis, siis kohe avaldatakse see ka meedias. Mul pole praegu mitte midagi kinnitada ega ümber lükata. Kõik võtab veidi aega. loodetavasti saame enne Austraalia rallit midagi kinnitada,“ teatas Tänak täna õhtul WRC otse-eetris.