Mäkinen kommenteeris Tänaku ja Hyundai seost: kui see on tõsi, siis on need meie jaoks halvad kuulujutud 

Ajakirjanik David Evans avaldas portaalis Autosport väite, et Tänakul on Hyundaiga juba leping sõlmitud. See omakorda tõmbas Kataloonia rallil üles korraliku möllu. Tänak ise neid jutte ei kinnitanud, Hyundai boss Andrea Adamo viskas nalja, et ta kavatseb endale palgata ka vormel 1 staari Lewis Hamiltoni. Markko Märtin ütles YLE vahendusel, et ta ei saa midagi kinnitada ega ümber lükata.

Ta lisas, et Tänaku ja Toyota läbirääkimised on viimasel ajal vaiksemaks jäänud. Mäkineni sõnul oleks saarlase ja Hyundai diili puhul tegemist kogu rallimaailma jaoks kehva stsenaariumiga, sest sel juhul kihutaks kaks tippsõitjat samas tiimis. Ta vihjas siinkohal Hyundai pragusele esipiloodile Thierry Neuville'ile, kellel on järgmiseks aastaks tiimiga leping olemas.

„Kui Ott peakski Hyundaiga liituma, oleksin pettunud, sest olen selle poolt, et igas meeskonnas võiks olla üks tippsõitja. Adamo on öelnud, et teda ei huvita muu, kui oma tiimi juhtimine. Mina vaatan aga suuremat pilti. Kindlasti pole ideaalne, kui kaks tugevat tegijat samas meeskonnas sõidaks.“