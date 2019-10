VIDEO | Jasikevicius: ma pole kindel, kuidas Kriisa pärast neid ovatsioone magada saab 

Peatreener jätkas: „Ta on väga aktiivne ja lõbus noor mees. Temaga on huvitav rääkida. Järjekordne talent Žalgirise süsteemis. Meil on palju andekaid mängijaid, aga vaid vähesed jõuavad kõige kõrgemale tasemele. Kõik on tema enda kätes.“