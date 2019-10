Toyota spordidirektor: kõik arvavad, et ta on midagi rohkemat kui inimene 

Võistkondadega kohtumisel kõlanud küsimuses lisati, et Tänak pole ilmselt avapäevaga rahul. Sellega Lindström ei nõustunud. „Ka tema on inimene,“ vastas soomlane. „Stardipostsioon oli reedel tema kahjuks ja kui seda arvesse võtta, sai ta hästi hakkama. Ta pole Hyundaidest kaugel maas. Minu jaoks tegi ta ideaalse päeva.“

Lindström jätkas: „Kõik arvavad, et ta on midagi rohkemat kui inimene ja suudab iga kiiruskatse ning võistluspäeva järel liider olla. Kahjuks pole see nii.“