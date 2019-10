Müsteerium: väidetavalt varastati reedel Tommi Mäkineni mobiiltelefon 

Mäkinen ise andis eile kommentaari Iltalehtile ja väidetavat röövi ei maininud: „Ma ei oska midagi lisada. Ei tea, kui tõsised need jutud on. Kui see on tõsi, siis on need meie jaoks halvad kuulujutud. Kui Ott peakski Hyundaiga liituma, oleksin pettunud, sest olen selle poolt, et igas meeskonnas võiks olla üks tippsõitja. Adamo on öelnud, et teda ei huvita muu, kui oma tiimi juhtimine. Mina vaatan aga suuremat pilti. Kindlasti pole ideaalne, kui kaks tugevat tegijat samas meeskonnas sõidaks.“