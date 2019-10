Tänak uudsest olukorrast: ma ei usu, et enda tagasi hoidmine on keeruline 

Tema eesmärk on Kataloonia ja Austraalia rallidega MM-tiitel kindlustada. Praeguse seisuga jääks Thierry Neuville'i tiitlivõimalused veel napilt ellu, kuid Austraalias piisaks Tänakule vaid paarist punktist, et tšempioniks tulla.

Ajakirjanik Becs Williams rõhutas, et tegelikult on saarlane uudses olukorras, sest tavaliselt on ta harjunud täispangale minema. Kas praegu on natukene raske mitte päris piiri peal sõita?