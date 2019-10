Suurepärase päeva teinud Tänak tiitlile ei mõtle: proovime homsest maksimumi võtta! 

Eestlane sõnas, et suutis päeva edenedes järjest parema tunde saavutada.

"Tundsin end nüüd palju rahulikumalt. Kindlasti polnud hommikul just parim ärgata olukorras, kus tuleb suruma hakata. Ilmselgelt seda ei õnnestunud meil teha ning kuna mul polnud piisavalt enesekindlust, ei suutnud ma suruda. Otsustasime minna samm-sammu haaval ning pärastlõunaks sain õige tunde kätte ja sealt edasi saime normaalses rütmis minna,” ütles Tänak WRC+ otseülekandes.

Toyota piloot kinnitas, et homne päev tõotab tulla raske.

"Homsed punktikatsed on väljakutsuvad, esimene on ilmselt aeglaseim asfaldil sõidetavatest ja üsna kurviline. Eks ole näha, milliseid kiirusi arendada suudame, homme on uus päev," sõnas Tänak.