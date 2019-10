VIDEO VÄRAVAMASIN: Uskumatus hoos Lewandowski vedas Bayerni võidule ja püstitas võimsa rekordi 

Seejuures on Lewandowski nendes mängudes löönud kokku tervelt 13 väravat. Kõikide sarjade peale on tal kirjas 14 mängu ja 19 tabamust. Kuivale on ründaja tänavu jäänud vaid ühes kohtumises: hooaja avamängus, 3. augustil peetud Saksamaa superkarikafinaalis.