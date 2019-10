ÕL KATALOONIAS | Thierry Neuville viskas nalja: kumba meeskonnakaaslast Sordo aitama peaks – mind või Tänakut? 

Kuigi Neuville'i tiitlivõimalused on kasinad, pole ta püssi põõsasse visanud. "Mul pole võimalik rohkemat teha. Andsin täna endast kõik. Loodame, et meeskonnakaaslased suudavad meid võitluses Tänaku ja Toyotaga aidata," viitas belglane, et temale oleks kasulik, kui Sordo ja Loeb suudaksid ralli lõpuks Toyota esinumbrit edestada.



Neuville viskas õhtul rallipargis ka nalja. Sordolt küsiti, kas ta oleks nõus oma meeskonnakaaslast aitama. "Muidugi," kõlas vastuseks, kuid õige pea segas Neuville jutule vahele ning uuris: "Keda täpsemalt?" Mõistagi viitas Hyundai liider eilsele Autospordi loole, mille väitel lahkub Tänak Toyotast ja siirdub just Lõuna-Korea autotootja tiimi.