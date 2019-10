Käsipallikoondis lõpetas MM-turniiri valusa kaotusega. Peatreener: pettumus on suur 

„Teisel poolajal olime korduvalt lähedal, et pöörata mäng endi kasuks. Kahjuks tegime just otsustavates olukordades palju pisivigu või ütleks, et rohkem kui belglased. Muidugi on hetkel pettumus suur, aga siin pole muud lahendust kui jätkata tööd – nii meeskonnana kui mängijatel individuaalselt,“ lisas 54aastane rootslane.