KURB AASTAPÄEV: Leicester City muinasloo viimane peatükk – tragöödia jalgpallipühamu kõrval 

Tegelikult kinnitab kõige kurvemat stsenaariumit üle linna ja riigi leviv meelestatus. Premier League’i kohtumised algavad leinaseisakuga ja Twitteris postitatakse järelhüüdeid, kuid kuni pole ametlikku kinnitust, säilib siiski usk. Samal ajal aimavad kõik, et ilmselt toimub kuskil nende lähistel laipade tuvastamine.

Pühapäeva õhtuks on BBC ja Reutersi allikad kinnitanud, et Srivaddhanaprabha oli lennumasinas. Surmast siiski ei räägita. Erinevate allikate andmetel võis temaga koos kopteris olla veel kaks kuni neli inimest. Klubi peatreener Claude Puel peatab kuulujuttude leviku ja annab Prantsusmaa meediale teada, et teda kopteris polnud. Aga Srivaddhanaprabha perekonnaliikmed? Kindel ei saa olla.