Tänaku kaardilugeja: ma ei näe ühtegi põhjust närvis olla 

Liider on aga Thierry Neuville. Jooksvas MM-sarja arvestuses oleks Tänaku edu belglase ees praegu 31 punkti. Aga sinna pole sisse arvestatud punktikatset. Seega on kõik väga lahtine, kuid Tänaku seis muutuks kindlamaks, kui tal õnnestuks Sordost mööduda.

Mida oskab Tänak öelda punktikatse kohta, mis võib saada MM-sarja arvestuses otsustavaks? „Ilus kiiruskatse, algus on aeglasem ja lõpp kiirem. Teel on ka palju tolmu. Tegime oma legendi mitmeid muudatusi ja näis, mis juhtub.“

Kaardilugeja Martin Järveoja lisas omalt poolt: „Tunnen end väga hästi. Punktikatse on siinsetest asfaldikatsetest kõige keerulisem. Kui Neuville võtab sealt maksimumi, siis peame ka paar punkti saama. Ootame kõigepealt ära, milline on üldse meie stardipositsioon.

Ma ei näe ühtegi põhjust närvis olla. Peame lihtsalt lõpuni sõitma. Eesti fännid on imelised ja neid näeb kõikjal. Võimalik, et nemad tekitavad veidi närvilisust. Loodan, et suudame pärastlõunal fännidele hea emotsiooni pakkuda.“