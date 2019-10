ÕL KATALOONIAS | Maailmameister Järveoja: oleme läbi käinud päris hullu teekonna. See on vägev! 

„Küsisin tagasisõidul Oti käest, kas ta on õnnelik. Ta ütles, et on rahul. Ma võin sama öelda. Sees on palju emotsioone ning ma ei jõua neid kõiki välja öelda. Oleme läbi käinud päris hullu teekonna. See on vägev!“ rääkis Järveoja.

Kui palju tööd on Järveoja MM-tiitli nimel pidanud tegema? „Kaardilugeja seisukohast juhtub rallispordis alati ettearvamatuid asju. Töö käigus saadakse targemaks. Tulemust vaadates tundub, et oleme oma tööd piisavalt hästi teinud. Eelkõige tahan tänada Otti. Tema kõrval on fantastiline töötada, olla üks väike lüli kogu protsessis. Kindlasti tänan ka perekonda, kes on palju ilma meieta pidanud hakkama saama. Lisaks tänan kõiki toetajaid.“