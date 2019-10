Margus Murakas | Annaks jumal, et Tänak nüüd Rosbergi ei teeks! 

Oti psühholoogia on väga tugev. Kataloonia ralli eripära oligi see meistrivõistluste punktiseisuteema. Lisaks veel lepingusaaga. Jätame kõrvale põhjused, miks selgust pole, aga fakt on see, et tal tuli Kataloonias hakkama saada ka selle teemaga. Ta pidi sõitma, keskenduma ja ka taktikamänge mängima. Tooksin jälle võrdluse malega.

Ma arvan, et Otist teeb maailma kõige kiirema rallimehe tahtmine. Kui oled hakanud autoga sõitma ajast, kui ei ulatunud pedaalegi vajutama, vaid isa süles või padja pealt ehk näinud eesmärgi nimel nii pikalt vaeva, siis see tulebki. Kõik on võimalik, kui kõvasti tahta.

Teisalt võib ütelda, et tal on kümmekond aastat MM-rallide kogemust. Millal siis veel võita, kui mitte nüüd? Annaks jumal, et ta nüüd Nico Rosbergi ei teeks. Et tiitel käes, lapsed kodus kasvavad ja...

Võimalik, et ta ihkaks kõige enam Sebastien Loebi varianti, et ei sõida kõiki etappe, vaid paneb valikuliselt ja saab teha väikse vaheaasta. See on üks võimalikke variante, keegi ei tea.

Oti lepingusaaga on nagu riikliku tähtsusega saladus. Kõik räägivad, aga keegi ei tea. Kisub juba natuke naljakaks. Tavaliselt saavad tehased Soome ralliks asjad joonde, sel aastal venib ja venib.

Kõige otsesemalt pingutasid maailmameistritiitli nimel muidugi perekond Tänak ja Järveoja, aga laiemas plaanis on see tunnustus kogu Eesti autorallile. Meil on see traditsioon, oskus ja geen olemas.