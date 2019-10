ÕL KATALOONIAS | Maailmameister Ott Tänak: elus kogetud halvad hetked aitasid pingega toime tulla 

Saaremaalt päriti roolikeeraja krooniti koos kaardilugeja Martin Järveojaga tšempioniteks Kataloonias, kus nad olid parimad punktikatsel ja lõpetasid ralli teisel kohal. Et vahe MM-sarja üldarvestuses on Thierry Neuville'iga 36 punkti, on see sõda enne hooaja viimast etappi Austraalias võidetud.