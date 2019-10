Tänakut kõige raskemal ajal aidanud Oleg Gross: tõmbasin isegi oma poja mõneks aastaks rallist tagasi, kaalukauss oli kindlalt Oti poole! 

Suurettevõtja Oleg Gross tundis pärast Ott Tänaku MM-triumfi erilist rõõmu, sest ta toetas rallisõitjat kõige keerulisemal ajal, kui väga paljud inimesed visasse saarlasesse enam ei uskunud.

„Päris mitu korda tahtis pisar silma tulla,“ kirjeldas Gross Õhtulehele emotsioone, mida ta on täna kogenud. „Eriti siis, kui olid telefonivestlused. Lähedased inimesed räägivad emotsionaalsemalt ja see kisub pisara välja. Üldiselt tahan olla tugev. Aga kas see on nõrgus, kui silm märjaks läheb? Arvan, et ei ole! Nii vägev saavutus lööb heas mõttes klombi kurku.“

Kas ta valab endale pitsi head konjakit? „Ma pole võtja,“ vastab Gross muheldes. „Konjak oleks liiga kange... Kuid täna tuleb vist natuke šampanjat proovida.“