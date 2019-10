OTSEBLOGI | Mehhiko GP: kas Hamilton kindlustab kuuenda MM-tiitli? 

Hamilton edestab enne tänast sõitu tiimikaaslast Valtteri Bottast 64 punktiga. Tiitli kindlustamiseks peab ta kasvatama vahe soomlasega vähemalt 78 punktile, sest pärast Mehhikot on veel kavas kolm etappi. Igal etapil on maksimaalselt lauas 26 punkti (25 võitjale, 1 kiireima ringiaja sõitjale). Võrdsete punktide korral on Hamilton meister, sest omab rohkem etapivõite.