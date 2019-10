Autospordiliidu president: MM-tiitel on nii andekuse kui raske töö tulemus 

"See on olnud pikk, käänuline ja konarlik teekond Saaremaalt WRC-poodiumi kõrgeimale astmele. MM-tiitel on nii andekuse kui raske töö tulemus.

See võit julgustab iga eestlast uskuma nii endasse kui oma väikesesse, ent suurepärasesse riiki. Mitte miski pole võimatu.