Tommi Mäkinen: see, mida Ott punktikatsel tegi, oli absoluutselt imeline 

"See on ajalooline saavutus: meil on uus maailmameister!" sõnas Toyota rallitiimi boss Tommi Mäkinen pressiteate vahendusel.

"See on suur autasu kogu tiimile tõsise töö eest, mida nad terve hooaja vältel koos Oti ja Martiniga on teinud, et selle eesmärgini jõuda. Oti õlul oli sel nädalavahetusel tohutu surve.