Tunnustatud ralliajakirjanik: Hyundai ja Tänak on meid kaua narritanud, leping sõlmiti juba ammu  

Tänaku lepingujutud on kõneaineks olnud juba mitu kuud, kuid ametlikku teadet pole siiani laekunud. Reedel kirjutas mainekas portaal Autosport kindlat kõneviisis, et meie mees liitub Hyundaiga. Nüüd lisas õli tulle tunnustatud Soome ralližurnalist Miika Wuorela.

"Tegelikult on nad (Tänak ja Hyundai boss Andrea Adamo) juba mõned nädalad töökaaslased olnud. Leping sõlmiti kuu aega tagasi, nii et meid on päris kaua narritatud," säutsus Wuorela Twitteris.