Latvala usub, et Tänak murdis igivana needuse: nüüd on soomlastel jälle võimalus MM-tiitel võita!  

"Aastatega on ta palju kindlust kogunud, see edu tõigi. Ma ei tea, kuidas ta seda tegi, aga tiitli võitis ta igatahes stiilselt. Ott on alati kõva sõidumees olnud, aga varasemalt pole ta suutnud nii stabiilne olla," rääkis Latvala kodumaa meediale tiimikaaslase Tänaku triumfist.

Ta arvab, et meie mees tegi teene kogu rallile. "Usun, et viimaks on prantslaste needus murtud! Alates 2020. aastast on ka soomlastel taas võimalus MM-tiitel võita," arutles Latvala.

Soome ongi Prantsusmaa järel edukuselt teine ralliriiki, tiitleid on neil ajalooliselt vastavalt 16 ja 14. Viimati triumfeeris meie põhjanaabritest Marcus Grönholm 2002. aastal.