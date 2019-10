METSIK VIDEO | Abikaasa hirmuvalitsusest pääsenud 75aastane vanaema näitab kulturismivõistlusel uskumatult head vormi 

1944. aastal sündinud So alustas tõsisemalt liigutamisega umbes 10 aastat tagasi, mil ta abikaasa suri, sest mehele ei meeldinud sport ja avalikult keha demonstreerimine. Hiljuti võistles korealanna kulturismis üle 30aastaste vanusekategoorias, kus puudus ülemine piir.

"Kui abiellud, siis tuleb kõike mehe tahtmise järgi teha. Minu abikaasa oli väga karm. Ma ei tohtinud isegi oma käsi avalikult näidata, pidin kandma pikki varrukaid," ütles So BBC-le. "Olin väga alalhoidlik, aga sain aru, et see pole elu, mida ihkan."

Eakas naine on umbes 35 aastat tegelenud aeroobikaga, kuid äkki tekkis tal nõnda hull seljaprobleem, et ta ei saanud kõndidagi. "Kartsin, et ma ei saagi enam korralikult liikuma, olin masenduses. Aga taastusravi plaan nägi ette, et pean jõusaalis käima hakkama, mullu mais alustasin."

Esialgu ei osanud So arvatagi, et ta lavale jõuab, kuid treeneri õhutusel see ikkagi juhtus. "Dušši all käies nägin peeglist, et mul on lihaseid. Sain aru, et olen särama hakanud," jutustas 75aastane vanaema.