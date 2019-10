Toyota president õnnitleb tiitli puhul Tänakut ja kogu Eesti rahvast, kuid ei luba hooaja viimasel rallil latti alla lasta 

"Eelmisel aastal nägin Soome rallil meeletult Eesti lippe ning Otti ja Martinit toetavaid fänne. Mehed ütlesid, et see pole koorem nende õlul, vaid tugev toetus, millega suudetakse endast parim anda.



Olen väga õnnelik, et meie Yaris WRC on välja teeninud nii suure eestlaste toetuse. Koos jõudsime MM-tiitlini."