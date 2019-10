Ott Tänaku isa: see kõik ei ole veel väga kohale jõudnud 

"Ega ei ole väga veel kõik kohale jõudnud, seedin veel asja. Suur töö on tehtud ja koorem on õlult langenud. Tore on olla maailmameistri isa!" rõõmustas Ivar Kuku raadiosaates "Piloot".

Ta tunnistas, et viimast katset jälgiti perega videoülekandest, kuna ta poleks ilmselt suutnud finišialas olles vastu pidada.

Ivar jätkas: "Pulss oli väga kõrge. Viimane katse oli minu jaoks päris keeruline, tahtsin seda täiesti üksi vaadata. Tundsin, et süda peksis ikka väga kõvasti.

Vaadates vaheaegu, mis sealt tulema hakkasid… tundes Otti, siis teadsin, et sealt midagi sellist tuleb ja ta ei jäta midagi juhuse hooleks. Aga et ta nii kõvasti surus... Selle kohta ütles ta ise ka, et poleks lootnud, et sealt nii palju aega tuleb."

Ivar ütles, et võistluste ajal ta Otiga väga tihedalt ei suhtle: "Võib-olla on see ka edu võti, et meie kui vanemad või isa ei ole tema asjadesse sekkunud, kui ta konkreetselt pole midagi palunud. Oleme lasknud tal oma tööd teha."

Ott tunnistas vahetult pärast MM-tiitlit võitu, et emast oli talle suur tugi.