HUVITAV! Norra suusakoondise treenerid loodavad ala huvides, et imelises vormis Johaug vastastele halastaks  

Mullu dopingukaristuse järel võistlusrajale naasnud Johaug tegi võimsa hooaja, võites põhimõtteliselt kõik distantsisõidud. Esmapilgul paistab, et 31aastane suusataja on tänavu vähemalt sama tugev.

Norra koondise peatreener Ole Morten Iversen jätkas samal lainel. "Mullu polnud ta mitte ainult kiire, aga ta võitis ka enamik võistlusi. See oli üllatav. Arvestades, et tal suri eelmise hooaja jooksul kaks lähedast inimest, siis tegi ta täiesti imelise aasta," sõnas Iversen.

"Tänavu on Johaugi treeningutes palju rohkem rahulikkust. Ta tunneb end palju vabamalt ja kindlasti pole ta kehvemini treeninud. Seega võib oodata, et ta teeb palju ilusaid sõite ja nopib nii mõnegi võidu."

Eelmisel hooajal võitis Johaug 10 MK-etappi ning kolm individuaalset kulda MMilt. Nii mõnelgi võistlusel oli norralanna edu konkurentide ees mäekõrgune. See on tekitanud olukorra, kus nii mõnedki rahvuskaaslased loodavad, et suusastaar konkurentidele halastaks.

"Ala huvides loodan, et tänavu pole ta nii võimas. Vähemalt mingisugune pinge võiks võistlustel säilida," sõnas koondise treener Iversen. "Arvan, et tema enda huvides on ka, et keegi pakuks pinget, sest siis on võimalik veel paremaks saada."