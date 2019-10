Maailma parim vormelipiloot valutab keskkonna pärast südant: veganlus on ainuke viis planeedi päästmiseks 

"Jah, see pole kõige kergem ülesanne, sest me reisime mööda maailma,“ lausus piloot, kes saavutas Mehhikos hooaja kümnenda etapivõidu ja on ülilähedal kuuendale MM-tiitlile.

„Me kihutame F1-autodega. Selge, et meie süsiniku jalajälg on kõrgem kui keskmisel inimesel. Aga see ei tähenda, et peaksime kartma rääkida asjadest, mis võivad põhjustada positiivse muutuse.“

Keskkonnasõbralikuma elektrivormeliga (vormel E) kihutamine teda ei köida, kuid ta kavatseb jätkata südamelähedastel teemadel rääkimist. „Vaatan alati asju selle pilguga, kuidas saaksin parandada mõju, mida maailmale avaldan. Olen ajaga aina teadlikumaks saanud.

Tagajärgede mõistmine võtab aega, need pole asjad, mida saab kiiresti parandada. Tunneksin, et ei tee midagi kasulikku, kui ma neist teemadest ei räägiks,“ sõnas Hamilton, kes hakkas sel aastal Londonis äritsema veganburgeritega.

Vormeliäss unistab suurelt. Ta loodab, et sööklad hakkavad kasutama biolagunevaid veepudeleid. Et autode nahksisu muutub tehisnahksisuks. Ja püüab koos rõivafirma Tommy Hilfigeriga suunata tekstiilitööstust nii, et kõik riided tehtaks jätkusuutlikust ja taaskasutatud kangast või kunstnahast.

Mitmed kolleegid toetavad Hamiltoni. „Meil on väga keeruline saavutada inimeste heakskiitu, sest meie süsiniku jalajälg pole just väikseim,“ sõnas Ferrari piloot Sebastian Vettel.