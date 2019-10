UHKE! Teinegi Eesti roolikeeraja kindlustas meistritiitli 

Paraku aga tegi konkurent sirgelõpu pidurdusel valearvestuse, lõikas kurvi Viidase nina eest ülinapilt üle muru lühikeseks ning sõitis suure hooga seina. Sealt lendas Schrey BMW M4 GT4 omakorda üle rajapiirde ning maandus mitu meetrit allpool autoparklas. Õnneks jäi sõitja ise terveks ning ka Viidase auto jäi puutumata, mistõttu ületaski eestlane finišijoone võitjana, edu teiseks tõusnud Eichenbergi ees pisut üle minuti. „Hooaeg algas tänu kolmele järjestikkusele etapivõidule ning ka teistkordsele Nürburgringi 24 tunni sõidu klassivõidule ideaalselt. Paraku kärbiti meie edu tõttu niigi vaieldamatult kõige aeglasemaks muudetud Mercedes-AMG võimsust ning kütusepaagi mahtu veelgi rohkem," sõnas Viidas.

Tristan Viidas. Foto: 1VIER.com

"See sundis nii sõitjaid kui meeskonda rohkem pingutama, mis tõi kaasa vahepealsetel sõitudel tobedaid vigu. Siiski toimis nii Black Falconi meeskonna kui ka minu tiimikaaslaste poolt viimasel sõidul kõik suurepäraselt, mis võimaldaski meil tuua koju nii etapivõidu kui ka sarjast GT4 klassi tiitli,“ lausus Viidas ise. „Loomulikult ei ole mitte väike asi ka üldarvestuses 841 sõitja hulgas jagada oma tiimikaaslastega 11. kohta,“ tõdes ta.



„Olengi siinkohal tohutul hulgal tänu võlgu igale Black Falconi meeskonnaliikmele, sest ainuüksi tänu kiirele sõidule poleks võita võimalik. Ühtlasi on olnud mul terve hooaja vältel lakkamatu toetus sõidutreener Madis ja ta venna Tõnis Kasemetsa ning mu pere poolt,“ oli võidusõitja tänulik.



„Hoolimata kahest suurepärasest hooajast Nürburgringil ei saa loorberitele puhkama jääda, vaid tuleb juba uueks hooajaks ettevalmistusi tegema hakata. Esimesed testid ongi planeeritud juba detsembrisse, et saada maitse suhu kereautode tipu – GT3 autoga. Peale seda paneme uue hooaja plaani paika, sest valikuid on üsna mitmeid,“ sõnas Viidas äärmiselt rahulolevana.