ILUS! Eesti ringrajaäss lõpetas hooaja pjedestaalil ja aitas tiimikaaslase meistriks 

Laupäevases sõidus juhtisid Rump ja tema kaassõitja Sandy Stuvik asjade käiku stardist finišini. Algusest kohe ohjad haaranud Stuvik kasvatas lähima konkurendi ees edu 6,5sekundini. Vahetuse üle võtnud Rump kindlustas esikohta iga ringiga ja finišis oli vahe teisena lõpetanud endise vormeliässa Rio Haryantoga 29,973 sekundit.

Kaassõitja suutis aga finišijoone ületada esimesena, kuigi ühe ohtliku manöövri eest määrati talle tagantjärele viiesekundiline karistus, mistõttu langes Rump-Stuvik ekipaaž lõpuks teiseks. See oli aga piisav, et kindlustada Stuvikule sarja meistritiitel. Vaid kuuel etapil kaasa löönud Rump platseerus hooaja lõikes viiendaks. Am-Cupi võitjateks krooniti tiimikaaslasel Bilski-Kiks.

Martin Rump: "Tulin Burirami hooaja lõpust viimast võtma. Tunnen Chang International rada praeguseks juba läbi ja lõhki. Audile sobib see rada hästi — ma nautisin täiel rinnal. Teadsin, et Sandy’l (Stuvik) on võimalus võita meistritiitel, seega vältisin üleliigseid riske.