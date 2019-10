Tänaku ja Järveoja pidulik vastuvõtt toimub pärast hooaja lõppu 

Ott ja Martin teevad suure kummarduse kõikide fännide, toetajate ja kaasaelajate ees! See, mismoodi elati kaasa nii Hispaanias kohapeal kui ka kodus ja mujal maailmas, oli midagi väga erilist. Suurest saavutusest hoolimata ei ole meeste jaoks töö veel lõppenud ja pühendunud sportlastena soovivad nad anda endast parima ka meeskondliku tiitli võitluses. Seetõttu ei toimu ka sangarite kojujõudmisel ametlikku vastuvõttu ja mehed soovivad üheskoos peredega minna koju, et veeta koos see vähene aeg, mida tihe võistluskalender neile võimaldab.