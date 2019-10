Ralliekspert: Tänakust ilma jäänud Toyota võib Ogier’ endale kaaperdada

"Võib vaielda, et Tänak oli juba mullu kõige parem sõitja, kuid auto vedas teda alt. Ka tänavu oli Toyotal tehnikaga probleeme, eriti Sardiinias, kus kõiki masinaid tabas juhitavusprobleem, aga Tänak on suutnud neist üle olla. Mulle isegi ei meenu, et ta oleks ise tänavu kusagil vigu teinud," alustas Clark oma Kitchen Table'i nime kandvas saates mõttelõnga kerimist.

Küsisin juba hooaja hakul, et kas talle on üldise võimalik vastu saada. Kui kogu pakett töötab, siis ei. Ja seda tänavune hooaeg ka näitas. Jah, kui auto veab teda alt, on lugu teine, kuid ausas võitluses on talle raske vastu saada," sõnas Clark, kes lahkas pikemalt ka saarlase sirgumise lugu ning seda, kuidas aastane paus meie mehele kasuks tuli.

Seejärel liikus Clark aga palju huvitavama teema peale. Kas vastab tõele, et Tänak siirdub Hyundaisse? "Mina arvan, et see on 100% tõsi. Ma ei tea, millal see teavitus tuleb, aga see tuleb," sõnas ta.

"Ma isegi ei kahtle selles, kas Tänak suudab Hyundaiga olla kiire. Palju huvitavam saab aga olema see, et tema tiimikaaslaseks on siis Thierry Neuville, kes on inimtüübilt Tänakule väga sarnane. Neuville'il pole õnnestunud lihtsalt veel seda stabiilset kiirust leida.

Kaks samasugust mees, samas masinas, samadel tingimustel. Saab olema väga huvitav. Praegu paneksin ma raha aga Tänaku peale, sest ta on juba maailmameistriks tulnud. Neuville on aga näljane, sest omast arust on ta neli-viis aastat juba seda tiitlit väärinud. Kindlasti läheb vaja erilist inimest, et neid kahte ohjeldad, kuid see on Hyundail Andrea Adamo näol olemas. On täiesti võimalik, et Neuville-Tänak võidavad järgmisel hooajal kõik, mis võimalik...

Mõistagi tekitab Tänaku lahkumine probleemi Toyota jaoks. Kui investeerid palju raha, tahad mõistagi ka tulemusi. Aga kuidas peaksid nad tuleval aastal selle ja eelmise aasta tulemustele ligilähedalegi jõudma? On ainult üks sõitja, kes suudab Tänaku ja Neuville'iga võistelda...