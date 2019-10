Erki Nool: tippspordis on dopingu tarvitamise probleem oluliselt väiksem, kui tahame näha 

Hetkel, kui Noole olümpia kuldmedali võitmisest hakkab mööduma 20 aastat, on Eesti kergejõustik tema hinnangul lähiaja parimas seisus, kuid treeningmetoodikad on siiani puudulikud.

“Mehed on küll püsivalt edukad, aga naised on läbi ajaloo kergejõustikus saanud vaid kolm medalit. See on treeningmetoodikas kinni, sest tüdrukute spordi puhul jälgitakse passi, mitte nende bioloogilist vanust,” ütles Nool.