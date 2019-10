Thierry Neuville: kui Tänak järgmisel hooajal tuleb, toob ta kõik tehnilised oskused kaasa 

"See valmistas pettumust, kui nägin, et ta on meist nii tohutult üle," rääkis Neuville punktikatsest, mille eestlane võitis mäekõrguse eduga. "Kuid kui ta järgmisel hooajal koju tuleb, toob ta kõik oma tehnilised oskused kaasa ja meil tekib võimalus kasutada parimat autot."