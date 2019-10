KUULA | Hitihoiatus? Põlva popp-staar avaldas loo „Ott Tänak“

Seltskonnaajakirjanduses mõminaräppariks tituleeritud Muld ise pole tiitliga rahul ning ei soovi, et teda Nubluga võrreldakse. Ta nimelt tahab Eesti muusikamaastikule tuua midagi uut.

Pühapäeval avaldatud lugu „Ott Tänak“ on praegu kogunud Youtube’is pea 50 000 vaatamist ning teeninud üle 1200 meeldimise. Artisti populaarseima loo ületamiseks on aga veel kõvasti minna: eelmise aasta lõpus välja lastud pala „Shooters“ on kogunud üle miljoni vaatamise ja enam kui 6500 meeldimist.