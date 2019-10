Miks saabusid Tänak-Järveoja kodumaale salaja ja uhke vastuvõtuta? 

Maarjamaa rallipaarile Ott Tänak-Martin Järveoja elavad kaasa sajad tuhanded eestlased. Eelmisel pühapäeval lõppes pikk ootus ning meie mehed krooniti maailmameistriteks. Kodumaale naasti aga vargsi ning lennujaama vipialas said neid tervitada vaid lähedased. Spordisõbrad küsivad: miks nii?

„Suurest saavutusest hoolimata ei ole meeste jaoks töö veel lõppenud ja pühendunud sportlastena soovivad nad anda endast parima ka meeskondliku tiitli võitluses. Seetõttu ei toimu ka sangarite kojujõudmisel ametlikku vastuvõttu. Nad soovivad üheskoos peredega minna koju, et veeta koos vähene aeg, mida tihe võistluskalender võimaldab,“ seisis Eesti autospordi liidu (EAL) pressiteates.

Rallimeeste põhjendus on mõistetav, kuid mõne nädala pärast on suurim emotsioon ja õnnejoovastus juba veidi lahtunud. Kas Tänak võinuks Tallinna lennujaamas vähemalt korraks rahva ette tulla, et pöidlahoidjate marulist aplausi kuulata? EALi spordidivisjoni juht Kuldar Sikk selgitas Õhtulehele täpsemalt, miks uhke vastuvõtt ära jäi.