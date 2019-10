Üllatus! Ronaldoga koos mänginud Manchester Unitedi legendid eelistavad Messit 

„Loomulikult kaldun ma veidi Ronaldole pöidlahoidjate leeri, kuna olen temaga koos mänginud ja näinud teda mängijana arenemas. Aga Messi on geenius, keda näed vaid korra eluaja jooksul,“ kommenteeris ManU legendaarne äärepoolkaitsja Ryan Giggs.

„Mitte keegi pole Messile ligilähedalgi. Öelge mulle, keda pakuksite? Cristiano Ronaldo on väravalööja, Andres Iniesta meeskonna aju, Mo Salah, Sadio Mane, Eden Hazard ja Kylian Mbappe on küll suurepärased mängijad, aga Messi on kõik nimetatud ühes isikus,“ sõnas Ronaldoga nii Realis kui ManUs koos mänginud van Nistelrooy.